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Эксперты составили ТОП-5 недорогих спорткаров в весенний период 2020 года

Хотя спорткары обычно ассоциируются с высшими классами автомобилей, на рынке есть и бюджетные варианты. Эксперты составили ТОП-5 недорогих спортивных моделей, популярных весной 2020 года.

Неожиданным лидером в списке самых дешевых спорткаров оказался Mini Cooper S JCW от компании, которая специализируется на выпуске "заряженных" автомобилей бренда MINI. Несмотря на скромный внешний вид, под капотом этой компактной модели можно найти 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 231 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Разгон до первой сотни километров составляет всего 6,1 секунду, в то время как максимальная скорость установлена на отметке 246 км/ч. Покупка "британца" обойдется автолюбителям в 2,1 млн рублей.

На втором месте оказался Hyundai i30N, который считается оптимальным выбором для езды по городу и на трассе. Его характеристики включают в себя 2,0-литровый турбомотор T-GDI с 249 "лошадьми" и разгоном до 100 км/ч за 6,4 секунды. Эту модель можно приобрести за 2,2 млн рублей. Тройку лидеров закрывает седан Subaru WRX с полным приводом, 2-литровым агрегатом мощностью 268 лошадиных сил и ценником в 2,8 млн рублей. В конец списка эксперты поставили BMW Z4 sDrive30i за 4 млн рублей и Porsche 718 Cayman за 4,1 млн рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:09

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