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Ученые рассказали, какие яйца домашних птиц самые полезные

Ученые провели исследование, чтобы установить количество аминокислот в яйцах разных видов домашних птиц. В результате им удалось определить самый полезный вид яичного белка.
Ученые рассказали, какие яйца домашних птиц самые полезные

В ходе исследования ученые проанализировали яйца гусей, кур, перепелов и уток. Установлено, что по количеству аминокислоты яичные белки указанных пернатых почти одинаковые. Однако куриные и перепелиные яйца являются самыми полезными, поскольку они более калорийные. Яичный белок гусей содержит много протеина – примерно 14 процентов, поэтому на них также стоит обратить внимание в определенных случаях.

Все же, людям, которые следят за калорийностью питания, следует знать, что гусиные и утиные яйца имеют больше калорий, чем куриные и перепелиные. По содержанию глютаминовой кислоты – микроэлемента, который необходим для нормальной работы организма, все указанные продукты питания одинаковые.

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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:30

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