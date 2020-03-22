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Волочкова для записи домашнего перформанса вместо маски надела клоунский нос

Анастасия Волочкова решила порадовать поклонников небольшим домашним перформансом. Перед тем, как приступить к постановке, балерина опубликовала в своем Instagram-аккаунте короткое видео, в котором вместо маски надела клоунский нос.

Так как из-за пандемии коронавируса предстоящие гастроли звезды отечественного балета были отменены, а сидеть без работы она не привыкла, Волочкова решила снять небольшой домашний перформанс для своего YouTube-канала. Для этого знаменитость обустроила в особняке сцену для выступлений, а также позвала для участия в мини-постановке коллег и друзей. Постановка, которую решила поставить артистка, стала сокращенной шуточной версией ее обычных шоу.

Как объяснила Анастасия Волочкова в видео, опубликованном в ее Instagram-аккаунте до начала Live Stream из «домашнего Большого театра», миниатюру она решила поставить для того, чтобы поддержать людей в это трудное время. Балерина заявила, что сейчас как никогда все нуждаются в возможности посмеяться и получить дозу позитива. Чтобы наглядно продемонстрировать свое стремление развлечь публику, в ролике знаменитость предстала перед зрителями с надетым вместо маски клоунским носом. Над этим Волочкова также немного подтрунивала в ходе записи, но вместе с тем не забыла попросить поклонников использовать медизделия, за что пообещала им «показать сказки».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:24

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