Итальянские ученые приблизились к созданию “вечного стекла”
Итальянские ученые продвинулись в работе над созданием “вечного стекла”. Результаты новых экспериментов опубликованы в научном издании Science Advances.
Сотрудники из Университета Тренто уверены, что результаты проведенной работы ускорят процесс создания материалов будущего, механические свойства которых можно будет контролировать. В результате нескольких экспериментов были получены коллоидные стекла, которые характеризуются однонаправленным напряжением. Микроскопические частицы в них могут накапливаться и двигаться в одном направлении. Исследователи отмечают, что использующиеся для объективов фотоаппаратов линзы не похожи на обычные стекла, поскольку разнятся степенью прозрачности и разбиваются на крупные куски. Данные свойства позволяют контролировать напряжение внутри, а новые исследования позволят приспособить этот материал для конкретных целей.
Новые стекла отличаются повышенной стабильностью, а при использовании их в повседневности этот материал может служить десятилетиями и даже веками. Ученые намерены продолжить эксперименты, чтобы повысить навыки контроля напряжения.
Сотрудники из Университета Тренто уверены, что результаты проведенной работы ускорят процесс создания материалов будущего, механические свойства которых можно будет контролировать. В результате нескольких экспериментов были получены коллоидные стекла, которые характеризуются однонаправленным напряжением. Микроскопические частицы в них могут накапливаться и двигаться в одном направлении. Исследователи отмечают, что использующиеся для объективов фотоаппаратов линзы не похожи на обычные стекла, поскольку разнятся степенью прозрачности и разбиваются на крупные куски. Данные свойства позволяют контролировать напряжение внутри, а новые исследования позволят приспособить этот материал для конкретных целей.
Новые стекла отличаются повышенной стабильностью, а при использовании их в повседневности этот материал может служить десятилетиями и даже веками. Ученые намерены продолжить эксперименты, чтобы повысить навыки контроля напряжения.