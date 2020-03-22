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Итальянские ученые приблизились к созданию “вечного стекла”

Итальянские ученые продвинулись в работе над созданием “вечного стекла”. Результаты новых экспериментов опубликованы в научном издании Science Advances.

Сотрудники из Университета Тренто уверены, что результаты проведенной работы ускорят процесс создания материалов будущего, механические свойства которых можно будет контролировать. В результате нескольких экспериментов были получены коллоидные стекла, которые характеризуются однонаправленным напряжением. Микроскопические частицы в них могут накапливаться и двигаться в одном направлении. Исследователи отмечают, что использующиеся для объективов фотоаппаратов линзы не похожи на обычные стекла, поскольку разнятся степенью прозрачности и разбиваются на крупные куски. Данные свойства позволяют контролировать напряжение внутри, а новые исследования позволят приспособить этот материал для конкретных целей.

Новые стекла отличаются повышенной стабильностью, а при использовании их в повседневности этот материал может служить десятилетиями и даже веками. Ученые намерены продолжить эксперименты, чтобы повысить навыки контроля напряжения.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:00

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