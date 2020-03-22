Итальянские ученые приблизились к созданию “вечного стекла”





Сотрудники из Университета Тренто уверены, что результаты проведенной работы ускорят процесс создания материалов будущего, механические свойства которых можно будет контролировать. В результате нескольких экспериментов были получены коллоидные стекла, которые характеризуются однонаправленным напряжением. Микроскопические частицы в них могут накапливаться и двигаться в одном направлении. Исследователи отмечают, что использующиеся для объективов фотоаппаратов линзы не похожи на обычные стекла, поскольку разнятся степенью прозрачности и разбиваются на крупные куски. Данные свойства позволяют контролировать напряжение внутри, а новые исследования позволят приспособить этот материал для конкретных целей.Новые стекла отличаются повышенной стабильностью, а при использовании их в повседневности этот материал может служить десятилетиями и даже веками. Ученые намерены продолжить эксперименты, чтобы повысить навыки контроля напряжения.