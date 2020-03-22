Дочь Розы Сябитовой Ксения начала жить со своим бойфрендом под одной крышей

Молодого человека наследницы телеведущей зовут Максим. Судя по всему, в его лице Ксения Сябитова действительно нашла достойного избранника. Недавно дочь главной свахи России рассказала подписчикам в Instagram о том, что они с бойфрендом начали жить под одной крышей. Некоторое время назад девушка и ее звездная мать говорили о неспешности в романе с ее новым возлюбленным. Похоже, дочь ведущей «Давай поженимся!» изменила свое мнение и не боится съезжаться со своим мужчиной.Ксения Сябитова добавила, что скоро планирует заняться ремонтом в своей квартире и даже обустроит отдельную комнату для матери. По словам наследницы знаменитости, родственница будет часто гостить у пары. В то же время речь о свадьбе между влюбленными пока не идет.