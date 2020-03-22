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Дочь Розы Сябитовой Ксения начала жить со своим бойфрендом под одной крышей

Дочь Розы Сябитовой Ксения уже была замужем, но этот союз закончился плохо. Тем не менее сейчас молодая особа счастлива в новых отношениях с бойфрендом, живя с ним под одной крышей.
Дочь Розы Сябитовой Ксения начала жить со своим бойфрендом под одной крышей

Молодого человека наследницы телеведущей зовут Максим. Судя по всему, в его лице Ксения Сябитова действительно нашла достойного избранника. Недавно дочь главной свахи России рассказала подписчикам в Instagram о том, что они с бойфрендом начали жить под одной крышей. Некоторое время назад девушка и ее звездная мать говорили о неспешности в романе с ее новым возлюбленным. Похоже, дочь ведущей «Давай поженимся!» изменила свое мнение и не боится съезжаться со своим мужчиной.

Ксения Сябитова добавила, что скоро планирует заняться ремонтом в своей квартире и даже обустроит отдельную комнату для матери. По словам наследницы знаменитости, родственница будет часто гостить у пары. В то же время речь о свадьбе между влюбленными пока не идет.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:09

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