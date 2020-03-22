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Медики рассказали, как защитить печень от болезней

Для сохранения здоровья печени важно соблюдать несколько элементарных правил. Медики рассказали, как защитить столь важный орган от болезней и избежать возможных проблем.

Печень выполняет более 500 функций в организме и является одной из самых важных желез секреции, поэтому важно беречь орган от негативного воздействия окружающей среды и неправильного питания. Медики рассказали, что в первую очередь следует обратить внимание на свой рацион, поскольку от него зависит многое. В питание необходимо добавить капусту, которая богата на сульфорафаны – вещества, очищающие печень от токсинов. Также в рационе должны быть цельнозерновые продукты, помогающие в переработке жира, снижающие риск неалкогольной жировой болезни, а также уменьшающие вероятность воспаления органа.

Отдельное внимание медики акцентировали на физических нагрузках. Даже небольшие ежедневные упражнения значительно снизят уровень глюкозы, что в свою очередь сократит вероятность повреждения печени. Все же для составления питания и режима тренировок лучше обратиться к специалисту. Эксперт подберет оптимальный рацион и график нагрузок для конкретного случая, что позволит добиться желаемого результата в кратчайшие сроки. Не стоит забывать: самолечение чревато для здоровья.

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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:50

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