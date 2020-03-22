Алексей Пушков сравнил реакцию американцев на коронавирус с голливудскими блокбастерами



В России и США - совершенно разные реакции на эпидемию. У нас скупают гречку, а в ряде американских штатов отмечен двух-трехкратный рост спроса на оружие. Готовятся к боям за выживание, как в голливудских фильмах, не иначе. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 22, 2020

Государственный деятель отметил, что в то время, как россияне сметают с полок магазинов крупы, американцы выстраиваются в очереди за оружием. Как отметил Пушков в одной из публикаций в своем Twitter-аккаунте, статистические данные говорят о двух, а то и трехкратном увеличении спроса на огнестрел во многих штатах США.Председатель комиссии Совета Федерации сравнил происходящее в Америке с голливудскими блокбастерами, ведь подобное напоминает сюжет огромного количества фильмов об апокалипсисе. Такое поведение населения страны указывает, что люди всерьез собираются «бороться за выживание».По последним данным, США заняли третье место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Сейчас в стране выявлено 27 021 случая заражения COVID-19, летальных исходов – 344. Первые две позиции списка все так же занимают Китай и Италия: 81 054 и 53 578 заразившихся соответственно, как сообщает международное информационное агентство BNO News.