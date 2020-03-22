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Алексей Пушков сравнил реакцию американцев на коронавирус с голливудскими блокбастерами

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравним реакцию американцев на распространение коронавируса с голливудскими блокбастерами. Причиной тому приоритеты, которые расставляют жители США при совершении покупок на период карантина.

Государственный деятель отметил, что в то время, как россияне сметают с полок магазинов крупы, американцы выстраиваются в очереди за оружием. Как отметил Пушков в одной из публикаций в своем Twitter-аккаунте, статистические данные говорят о двух, а то и трехкратном увеличении спроса на огнестрел во многих штатах США.

Председатель комиссии Совета Федерации сравнил происходящее в Америке с голливудскими блокбастерами, ведь подобное напоминает сюжет огромного количества фильмов об апокалипсисе. Такое поведение населения страны указывает, что люди всерьез собираются «бороться за выживание».

По последним данным, США заняли третье место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Сейчас в стране выявлено 27 021 случая заражения COVID-19, летальных исходов – 344. Первые две позиции списка все так же занимают Китай и Италия: 81 054 и 53 578 заразившихся соответственно, как сообщает международное информационное агентство BNO News.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:00

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