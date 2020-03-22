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Ученые выяснили, что запах стресса изменяется в зависимости от психологического состояния человека

Ученые из Японии провели исследование стресса и установили интересную закономерность. Оказывается, запах человека изменяется в зависимости от психологического состояния.
Ученые выяснили, что запах стресса изменяется в зависимости от психологического состояния человека

В процессе работы они хотели найти причины сонливости работников офиса. В эксперименте приняли участие 700 человек возрастом до 70 лет. Респонденты были подвержены определенным нагрузкам, которые приводили их к состоянию стресса. При этом специальные датчики фиксировали запах человека. В результате удалось установить, что респонденты испускают разный аромат при определенных нагрузках. Стресс вырабатывает запах, который похож на лук или чеснок. При этом аромат одного испытуемого может воздействовать на окружающих.

Установлено, что человек, подверженный стрессу, излучает аромат, способный сделать коллег сонными и более уставшими. Ученые считают: именно этот фактор влияет на атмосферу в офисах, поскольку работники в замкнутом пространстве более чувствительны к запахам.

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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:18

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