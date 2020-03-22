В Сети стали распространяться слухи о смерти Аллы Пугачевой от коронавируса





Вскоре Алла Пугачева отпразднует собственное 71-летие, но в связи с пандемией коронавируса некоторые пользователи Сети пустили слух о скоропостижной кончине артистки. Диагнозом назвали CoVID-19, в связи с чем поклонники Примадонны потребовали официальных комментариев. Фолловеры начали массово посещать страницы звезды в социальных сетях, чтобы выяснить подробности. Многие оставляют пожелания артистке и советуют принять меры предосторожности в связи с распространением пугающей информации.На данный момент Алла Пугачева или ее представители никак не комментируют происходящее в Сети.