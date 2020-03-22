Дерматолог Марият Мухина советует на карантине лечить дерматиты и псориаз улитками

Основатель сети клиник «Оригитея» дермато-косметолог Марият Мухина дала ряд рекомендаций для тех, кто готов использовать вынужденную самоизоляцию для работы над собой и своим телом. Доктор медицинских наук советует испробовать на себе необычный способ лечения кожных высыпаний, покраснений, дерматитов и даже псориаза – улиткотерапию.Для проведения подобной процедуры Мухина рекомендует закупить улиток и проводить сеансы массажа с помощью моллюсков на дому. По словам врача-дерматолога, она не раз была свидетельницей того, как их слизь оздоравливает кожу лица, избавляя от целого ряда проблем. Дерматиты при лечении улиткотерапией «уходят за три дня», как и покраснение век, которое не исчезает даже при гормональной терапии и прохождении курса приема медикаментов.Также руководитель клиник для похудения советует обратить внимание и на рацион питания во время карантина. По словам Марият Мухиной, питаться закупленными крупами при значительном снижении физической активности не лучший выход, ведь так за две недели можно набрать около пяти килограмм. Куда полезнее для организма использование той же гречки в косметических целях. Если ядрышки крупы перемолоть, из нее получиться прекрасный скраб для тела. Также в этих целях можно использовать и кофейную гущу, а горчице «пустить» на горячие обертывания.