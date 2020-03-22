АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Дерматолог Марият Мухина советует на карантине лечить дерматиты и псориаз улитками

Врач-дерматолог Марият Мухина посоветовала тем, кто имеет проблемы с кожей, на карантине лечить дерматиты и псориаз улитками. Гречку можно перемолоть и использовать в виде скраба для тела.
Дерматолог Марият Мухина советует на карантине лечить дерматиты и псориаз улитками

Основатель сети клиник «Оригитея» дермато-косметолог Марият Мухина дала ряд рекомендаций для тех, кто готов использовать вынужденную самоизоляцию для работы над собой и своим телом. Доктор медицинских наук советует испробовать на себе необычный способ лечения кожных высыпаний, покраснений, дерматитов и даже псориаза – улиткотерапию.

Для проведения подобной процедуры Мухина рекомендует закупить улиток и проводить сеансы массажа с помощью моллюсков на дому. По словам врача-дерматолога, она не раз была свидетельницей того, как их слизь оздоравливает кожу лица, избавляя от целого ряда проблем. Дерматиты при лечении улиткотерапией «уходят за три дня», как и покраснение век, которое не исчезает даже при гормональной терапии и прохождении курса приема медикаментов.

Также руководитель клиник для похудения советует обратить внимание и на рацион питания во время карантина. По словам Марият Мухиной, питаться закупленными крупами при значительном снижении физической активности не лучший выход, ведь так за две недели можно набрать около пяти килограмм. Куда полезнее для организма использование той же гречки в косметических целях. Если ядрышки крупы перемолоть, из нее получиться прекрасный скраб для тела. Также в этих целях можно использовать и кофейную гущу, а горчице «пустить» на горячие обертывания.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дерматолог Марият Мухина советует на карантине лечить дерматиты и псориаз…
В Сети стали распространяться слухи о смерти Аллы Пугачевой от…
Ученые рассказали, как гены влияют на предрасположенность человека к…
«Это же кайф»: Полина Гагарина объяснила свое желание прокатиться на…
Канадские эксперты выяснили, что пандемия коронавируса была предсказана два года…
Максим Галкин помыл руки и прочитал монолог Мефистофеля в рамках…
Экономисты: Кризис вынудит россиян пересесть на отечественные…
Подписчики Анны Заворотнюк заподозрили у нее…
Билл Гейтс предсказал пандемию коронавируса несколько лет…
Анфиса Чехова перенесла операцию из-за проблем с венами в…
Саймон Рекс: «Британские СМИ предлагали деньги за ложь о романе с Меган…
Ольга Зуева впервые показала дочь от Данилы…
Эксперты назвали плюсы и минусы материалов, из которых изготавливают…
Яна Рудковская подарила Филиппу Киркорову маску с камелиями от Chanel для защиты от…
Эксперты назвали главное отличие Xiaomi Mi Band 5 от…
«Жрать и пить»: Певица Слава рассказала о времяпровождении на…
Ученые разработали вакцину против лихорадки Ласса спустя 50…
"Блины и паста": Беременная супруга Александра Овечкина осваивает кулинарное…
В Сети появились характеристики нового смартфона от…
Политолог Алексей Мартынов заявил, что противники поправок в Конституцию останутся без поддержки…
Медики: Отдых после еды на диване опасен для здоровья…
«Красотка, но жирок подвисает»: Поклонники обвинили полуголую Ольгу Серябкину в…
Эпидемиологов удивила гендерная избирательность…
«Переживаю из-за детей»: Олег Газманов рассказал о связанных с коронавирусом…
Разработан калькулятор туалетной бумаги для подсчета запасов на…
Ученые назвали семена льна лучшим натуральным средством от повышенного…
В ХМАО гость на свадьбе зарезал 56-летнего…
Вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал ответственных за падение стоимости…
Просмотреть все новости