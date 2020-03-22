Ученые рассказали, как гены влияют на предрасположенность человека к болезням





Около 1% граждан стран Европы имеют устойчивость к ВИЧ, поскольку у них дефектны обе копии гена, кодирующие белок, позволяющий болезни развиваться. При мутации лишь в одной из цепочек, вероятность заразиться снижается на 13%. Оказалось, что генетика влияет на умение говорить и учить языки. Исследования показали, что разные вариации гена ROBO2 определяют количество слов, усвоенных человеком, а ген FOXP2 влияет на развитие речи и освоение грамматики.Ученые пришли к выводу, что на успех освоения языка влияет ДНК, а также способность вычленять закономерности в его структуре и привыкать к ним. Оказалось, что гены влияют даже на уровень стрессоустойчивости человека, например, активными являются дофамин и серотонин. Медики уверены, что более сильный ответ имеют особы, которые чаще страдают от аутоиммунных заболеваний и сердечно-сосудистых недугов при высоком уровне стресса.Считается, что гены влияют на темпераментность, поскольку новорожденные сразу показывают определенный эмоциональный тип. Исследования на близнецах показали, что от ДНК зависит- будет ли ребенок общительным или стеснительным, а среди черт, на которые наследственность влияет меньше, находятся коммуникабельность, импульсивность, застенчивость и способность к адаптации. Люди также по-разному реагируют на одинаковое количество спиртного из-за генетики. Дело в том, что быстрая способность организма превращать алкоголь в ацетальдегид, сокращает количество напитков, которые может выпить человек.