Канадские эксперты выяснили, что пандемия коронавируса была предсказана два года назад





В данный момент почти все страны мира вводят карантин на своей территории из-за угрозы распространения коронавируса. Некоторые государства уже потеряли тысячи своих граждан. Все же несколько людей предсказали пандемию еще пару лет назад, но это не помогло властям подготовиться к глобальному катаклизму, который стремительно распространяется по Земле. Пользователи Сети вспоминают слова Била Гейтса на выступлении в Медицинском обществе штата Массачусетс. Тогда бизнесмен не только предсказал возможное появление вирусного заболевания, но и назвал страну, которая станет источником болезни. Также Гейтс опубликовал исследование со статистикой распространения и смертностью от вируса. Согласно мнению бизнесмена, от коронавируса погибнет примерно 33 миллиона жителей, после чего ситуация стабилизируется.Стоит вспомнить и слова Александра Литвина – известного экстрасенса. В декабре 2018 года провидец рассказал, что мир ждет пандемия, которая начнется в Китае. Однако тогда его слова никто не воспринял всерьез. Возможно, если лидеры государств прислушались бы к мнению экспертов, то удалось бы предотвратить столь обширное распространение вируса и значительно уменьшить количество погибших. Напомним, сегодня в мире более 300 тысяч зараженных, из которых погибло больше 13 тысяч. Наиболее плачевная ситуация в Италии, в то время как Китай показывает самый низкий показатель новых случаев заражения. Властям Поднебесной удалось локализировать эпидемию и ликвидировать коронавирус. Теперь КНР помогает другим странам справиться с пандемией.