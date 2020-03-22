АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Канадские эксперты выяснили, что пандемия коронавируса была предсказана два года назад

Сегодня планета страдает от очередной угрозы – коронавируса. Канадские эксперты выяснили, еще пару лет назад несколько известных людей предсказали пандемию, которая способна забрать миллионы жизней.
Канадские эксперты выяснили, что пандемия коронавируса была предсказана два года назад

В данный момент почти все страны мира вводят карантин на своей территории из-за угрозы распространения коронавируса. Некоторые государства уже потеряли тысячи своих граждан. Все же несколько людей предсказали пандемию еще пару лет назад, но это не помогло властям подготовиться к глобальному катаклизму, который стремительно распространяется по Земле. Пользователи Сети вспоминают слова Била Гейтса на выступлении в Медицинском обществе штата Массачусетс. Тогда бизнесмен не только предсказал возможное появление вирусного заболевания, но и назвал страну, которая станет источником болезни. Также Гейтс опубликовал исследование со статистикой распространения и смертностью от вируса. Согласно мнению бизнесмена, от коронавируса погибнет примерно 33 миллиона жителей, после чего ситуация стабилизируется.

Стоит вспомнить и слова Александра Литвина – известного экстрасенса. В декабре 2018 года провидец рассказал, что мир ждет пандемия, которая начнется в Китае. Однако тогда его слова никто не воспринял всерьез. Возможно, если лидеры государств прислушались бы к мнению экспертов, то удалось бы предотвратить столь обширное распространение вируса и значительно уменьшить количество погибших. Напомним, сегодня в мире более 300 тысяч зараженных, из которых погибло больше 13 тысяч. Наиболее плачевная ситуация в Италии, в то время как Китай показывает самый низкий показатель новых случаев заражения. Властям Поднебесной удалось локализировать эпидемию и ликвидировать коронавирус. Теперь КНР помогает другим странам справиться с пандемией.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дерматолог Марият Мухина советует на карантине лечить дерматиты и псориаз…
В Сети стали распространяться слухи о смерти Аллы Пугачевой от…
Ученые рассказали, как гены влияют на предрасположенность человека к…
«Это же кайф»: Полина Гагарина объяснила свое желание прокатиться на…
Канадские эксперты выяснили, что пандемия коронавируса была предсказана два года…
Максим Галкин помыл руки и прочитал монолог Мефистофеля в рамках…
Экономисты: Кризис вынудит россиян пересесть на отечественные…
Подписчики Анны Заворотнюк заподозрили у нее…
Билл Гейтс предсказал пандемию коронавируса несколько лет…
Анфиса Чехова перенесла операцию из-за проблем с венами в…
Саймон Рекс: «Британские СМИ предлагали деньги за ложь о романе с Меган…
Ольга Зуева впервые показала дочь от Данилы…
Эксперты назвали плюсы и минусы материалов, из которых изготавливают…
Яна Рудковская подарила Филиппу Киркорову маску с камелиями от Chanel для защиты от…
Эксперты назвали главное отличие Xiaomi Mi Band 5 от…
«Жрать и пить»: Певица Слава рассказала о времяпровождении на…
Ученые разработали вакцину против лихорадки Ласса спустя 50…
"Блины и паста": Беременная супруга Александра Овечкина осваивает кулинарное…
В Сети появились характеристики нового смартфона от…
Политолог Алексей Мартынов заявил, что противники поправок в Конституцию останутся без поддержки…
Медики: Отдых после еды на диване опасен для здоровья…
«Красотка, но жирок подвисает»: Поклонники обвинили полуголую Ольгу Серябкину в…
Эпидемиологов удивила гендерная избирательность…
«Переживаю из-за детей»: Олег Газманов рассказал о связанных с коронавирусом…
Разработан калькулятор туалетной бумаги для подсчета запасов на…
Ученые назвали семена льна лучшим натуральным средством от повышенного…
В ХМАО гость на свадьбе зарезал 56-летнего…
Вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал ответственных за падение стоимости…
Просмотреть все новости