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Максим Галкин помыл руки и прочитал монолог Мефистофеля в рамках челленджа

Максим Галкин в очередной раз восхитил своих поклонников в Instagram. В новом сюжете шоумен помыл руки и прочитал монолог Мефистофеля на немецком языке в рамках челленджа.
Максим Галкин помыл руки и прочитал монолог Мефистофеля в рамках челленджа

В подписи к новому видео супруг Аллы Пугачевой рассказал, что его друг Сергей Ильин решил организовать данный флешмоб, предложив интернет-пользователям совместить поэзию с гигиеной. Максим Галкин принял эстафету от рэпера Басты, а затем передал ее Полине Гагариной, Регине Тодоренко и Лолите Милявской, а также поэтессе Вере Полозковой. Юморист рассказал фолловерам, что в университете играл Мефистофеля из романа Гёте «Фауст», поэтому в рамках челленджа прочитал его монолог.

Фанаты телеведущего и просто юзеры оценили сюжет с его участием, оставшись в восторге от услышанного. Как отметили подписчики, Галкин хорошо разговаривает на немецком языке. За 2 часа с начала размещения пост собрал в Instagram примерно 300 тысяч просмотров и много комментариев. По словам одного из подписчиков, артиста можно брать в разведку.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:24

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