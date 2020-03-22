Максим Галкин помыл руки и прочитал монолог Мефистофеля в рамках челленджа

В подписи к новому видео супруг Аллы Пугачевой рассказал, что его друг Сергей Ильин решил организовать данный флешмоб, предложив интернет-пользователям совместить поэзию с гигиеной. Максим Галкин принял эстафету от рэпера Басты, а затем передал ее Полине Гагариной, Регине Тодоренко и Лолите Милявской, а также поэтессе Вере Полозковой. Юморист рассказал фолловерам, что в университете играл Мефистофеля из романа Гёте «Фауст», поэтому в рамках челленджа прочитал его монолог.Фанаты телеведущего и просто юзеры оценили сюжет с его участием, оставшись в восторге от услышанного. Как отметили подписчики, Галкин хорошо разговаривает на немецком языке. За 2 часа с начала размещения пост собрал в Instagram примерно 300 тысяч просмотров и много комментариев. По словам одного из подписчиков, артиста можно брать в разведку.