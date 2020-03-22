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Билл Гейтс предсказал пандемию коронавируса несколько лет назад

Известный предприниматель Билл Гейтс предсказал пандемию коронавируса еще несколько лет назад. С соответствующим прогнозом деятель выступил на конференции, организованной Медицинским обществом штата Массачусетс в США.
Билл Гейтс предсказал пандемию коронавируса несколько лет назад

В частности, Гейтс указал на исследование в области того, как быстро в мире могут распространяться новые болезни. По убеждениям деятеля, если начнется пандемия или возникнет биологическая угроза, человечеству будет не хватать серьезности в восприятии ситуации. Однако готовится к чему-то подобному необходимо настолько же серьезно, как и к военным действиям. В пример Гейтс привел возможную вспышку в Китае, которой оказалось бы под силу за полгода уничтожить 33 млн человек по всему миру.

Еще одно предсказание о коронавирусе найдено в “Легенде о семи огнях”. Там упоминается об угрозах для человечества, которые фактически его уничтожат, однако после этого жизнь на Земле должна восстановиться. Кроме того, в последнее время в Сети обсуждают пророчество Александра Литвина, экстрасенса, который призывал бояться людей без масок. Он заявил, что предвидел пандемию еще в 2018 году, и сейчас его сценарий реализуется полностью.

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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:09

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