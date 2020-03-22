Саймон Рекс: «Британские СМИ предлагали деньги за ложь о романе с Меган Маркл»

Меган Маркл ранее говорила о том, что она не может больше жить в токсичном обществе, поэтому решила с семьей переехать в Канаду. Принц Гарри и его супруга отказались от выполнения королевских обязанностей из-за травли, которой часто подвергалась герцогиня Сассекская. Бывшую актрису возмущал тот факт, что каждый ее шаг британские СМИ превращают в «критику и насмешки». Даже после переезда знаменитой семьи внимание прессы не утихает.По словам Саймона Рекса, когда журналисты узнали о его знакомстве с Меган Маркл, сразу с ним связались. Актер рассказал, что когда-то он обедал в компании актрисы, но свиданием это назвать сложно. Романтических отношений между коллегами никогда не было. Британские СМИ предложили ему солидный гонорар за то, чтобы он соврал о романе с супругой принца Гарри. Саймон Рекс отметил, что Меган Маркл оказалась абсолютно права по поводу того, в каком обществе ей приходилось жить.