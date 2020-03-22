Анфиса Чехова перенесла операцию из-за проблем с венами в ногах





За некоторое время до госпитализации актриса сообщила фолловерам о тревожных ощущениях и заявила, что очень боится наркоза. Тем не менее операция прошла успешно, и уже к вечеру знаменитость решала рабочие вопросы относительно бизнеса. По словам Анфисы Чеховой, она пережила анестезию, хотя в обычных случаях «дерется с врачами», пытающимися ввести пациентке наркоз. Ранее артистка заявляла, что страдает от проблем с позвоночником.В конце 2019 года у журналистки обнаружили протрузию шейного отдела, повлекшую за собой ухудшение памяти. У Чеховой есть ассистент, занимающаяся ее расписанием. Кроме этого, помощница напоминает ведущей о важных встречах и занятиях ее сына Соломона. Как говорила звезда, за счет этого ее жизнь еще не превратилась в хаос.