Подписчики Анны Заворотнюк заподозрили у нее анорексию

С недавних пор Анна Заворотнюк начала общение с поклонниками после продолжительного перерыва из-за болезни звездной матери. В своем микроблоге дочь актрисы говорит на общие темы, рассказывает о себе, а также делится фотографиями из личного архива. Свежие снимки получили много внимания от фолловеров, которые в большинстве своем хвалили привлекательность и стильный внешний вид Анны Заворотнюк. Однако некоторым показалось, что она выглядит слишком худой, что граничит с анорексией.Подписчики связали похудение со стрессом из-за переживаний за Анастасию Заворотнюк, которая борется с серьезным недугом. Анна Заворотнюк никак не комментирует предположения в Сети.