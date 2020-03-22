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Ольга Зуева впервые показала дочь от Данилы Козловского

Ольга Зуева впервые показала фото своей дочери от Данилы Козловского. Сюжет знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.
Ольга Зуева впервые показала дочь от Данилы Козловского

Кадр, на котором запечатлена Зуева с малышкой и одним из домашних любимцев, актриса сопроводила лаконичной подписью «Материнство». Поклонники знаменитости сразу же принялись делать комплименты молодой матери, а также порадовались тому, что собака звезды рядом с ней. По словам многих подписчиц, четверолапый друг может стать отличным помощником в воспитании ребенка.

Пока что ни Ольга Зуева, ни Данила Козловский не сообщили поклонникам, как назвали дочь. Также пара держит в секрете и подробности появления малышки на свет. На данный момент известно только, что она родилась в конце февраля в США. Там же сейчас молодая семья и проживает по причине того, что границы временно закрыты, а авиасообщение приостановлено.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:55

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