Эксперты назвали главное отличие Xiaomi Mi Band 5 от предшественника





Специалисты говорят, что выход Xiaomi Mi Band 5 позволит расширить функционал теперешних фитнес-браслетов, который зачастую ограничивается воспроизведением музыки, таймером и тонометром давления крови. Известно, что аксессуар оснастят 1,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 320x160 пикселей, батареей емкостью 150 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а также модулем Bluetooth 5.1 LE. Последний позволит подключаться к смартфонам и планшетам, работающим на базе ОС Android и iOS.Для оптимальной работы этой функции уже есть в наличии приложение Mi Fit, которое можно загрузить из магазинов Google Play и App Store. Комплектация также включает в себя ремешок с USB-выходом, который предоставляет возможность подзарядки от разъема в портативном аккумуляторе, ПК, ноутбуке или ином устройстве. Мощный аккумулятор позволяет новинке работать в умеренном режиме до 20 дней на одном заряде. Официальная презентация Xiaomi Mi Band 5 должна состояться в мае 2020 года.