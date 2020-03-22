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Эксперты назвали главное отличие Xiaomi Mi Band 5 от предшественника

Фитнес-браслеты стали все чаще появляться на рынке электроники, удивляя поклонников все новыми функциями. Поэтому эксперты решили назвать главное отличие Xiaomi Mi Band 5 от предшественника.

Специалисты говорят, что выход Xiaomi Mi Band 5 позволит расширить функционал теперешних фитнес-браслетов, который зачастую ограничивается воспроизведением музыки, таймером и тонометром давления крови. Известно, что аксессуар оснастят 1,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 320x160 пикселей, батареей емкостью 150 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а также модулем Bluetooth 5.1 LE. Последний позволит подключаться к смартфонам и планшетам, работающим на базе ОС Android и iOS.

Для оптимальной работы этой функции уже есть в наличии приложение Mi Fit, которое можно загрузить из магазинов Google Play и App Store. Комплектация также включает в себя ремешок с USB-выходом, который предоставляет возможность подзарядки от разъема в портативном аккумуляторе, ПК, ноутбуке или ином устройстве. Мощный аккумулятор позволяет новинке работать в умеренном режиме до 20 дней на одном заряде. Официальная презентация Xiaomi Mi Band 5 должна состояться в мае 2020 года.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:37

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