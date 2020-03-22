Яна Рудковская подарила Филиппу Киркорову маску с камелиями от Chanel для защиты от коронавируса

Находясь на карантине из-за коронавируса Яна Рудковская занялась рукоделием, о чем сообщила своим поклонникам в Instagram. Продюсер приобрела несколько обычных медицинских масок и украсила их аксессуарами от Chanel, а именно – камелиями. В новом видео артистка вместе с певцом обратилась к публике с подбадривающими словами. Звезды посоветовали населению страны не забывать носить маски, дезинфицировать руки и “ничего не бояться”. Филипп Киркоров отметил: “Все будет хорошо”, посоветовав “не терять бодрость духа и веры в прекрасное будущее”.В комментариях одна из поклонниц похвалила красоту глаз Филиппа Киркорова, но большинство раскритиковали маски от Яны Рудковской за низкое качество, а их рекламу назвали “нелепым хайпом”. Дело в том, что во время записи видео один из цветков на маске артиста неожиданно отвалился.