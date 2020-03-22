АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Яна Рудковская подарила Филиппу Киркорову маску с камелиями от Chanel для защиты от коронавируса

Яна Рудковская подарила Филиппу Киркорову маску с камелиями от Chanel, чтобы защититься от коронавируса. Новое видео с участием знаменитостей появилось в Instagram-аккаунте супруги Евгения Плющенко.

Находясь на карантине из-за коронавируса Яна Рудковская занялась рукоделием, о чем сообщила своим поклонникам в Instagram. Продюсер приобрела несколько обычных медицинских масок и украсила их аксессуарами от Chanel, а именно – камелиями. В новом видео артистка вместе с певцом обратилась к публике с подбадривающими словами. Звезды посоветовали населению страны не забывать носить маски, дезинфицировать руки и “ничего не бояться”. Филипп Киркоров отметил: “Все будет хорошо”, посоветовав “не терять бодрость духа и веры в прекрасное будущее”.

В комментариях одна из поклонниц похвалила красоту глаз Филиппа Киркорова, но большинство раскритиковали маски от Яны Рудковской за низкое качество, а их рекламу назвали “нелепым хайпом”. Дело в том, что во время записи видео один из цветков на маске артиста неожиданно отвалился.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дерматолог Марият Мухина советует на карантине лечить дерматиты и псориаз…
В Сети стали распространяться слухи о смерти Аллы Пугачевой от…
Ученые рассказали, как гены влияют на предрасположенность человека к…
«Это же кайф»: Полина Гагарина объяснила свое желание прокатиться на…
Канадские эксперты выяснили, что пандемия коронавируса была предсказана два года…
Максим Галкин помыл руки и прочитал монолог Мефистофеля в рамках…
Экономисты: Кризис вынудит россиян пересесть на отечественные…
Подписчики Анны Заворотнюк заподозрили у нее…
Билл Гейтс предсказал пандемию коронавируса несколько лет…
Анфиса Чехова перенесла операцию из-за проблем с венами в…
Саймон Рекс: «Британские СМИ предлагали деньги за ложь о романе с Меган…
Ольга Зуева впервые показала дочь от Данилы…
Эксперты назвали плюсы и минусы материалов, из которых изготавливают…
Яна Рудковская подарила Филиппу Киркорову маску с камелиями от Chanel для защиты от…
Эксперты назвали главное отличие Xiaomi Mi Band 5 от…
«Жрать и пить»: Певица Слава рассказала о времяпровождении на…
Ученые разработали вакцину против лихорадки Ласса спустя 50…
"Блины и паста": Беременная супруга Александра Овечкина осваивает кулинарное…
В Сети появились характеристики нового смартфона от…
Политолог Алексей Мартынов заявил, что противники поправок в Конституцию останутся без поддержки…
Медики: Отдых после еды на диване опасен для здоровья…
«Красотка, но жирок подвисает»: Поклонники обвинили полуголую Ольгу Серябкину в…
Эпидемиологов удивила гендерная избирательность…
«Переживаю из-за детей»: Олег Газманов рассказал о связанных с коронавирусом…
Разработан калькулятор туалетной бумаги для подсчета запасов на…
Ученые назвали семена льна лучшим натуральным средством от повышенного…
В ХМАО гость на свадьбе зарезал 56-летнего…
Вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал ответственных за падение стоимости…
Просмотреть все новости