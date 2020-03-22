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Ученые разработали вакцину против лихорадки Ласса спустя 50 лет

В издании «Популярная механика» появилась информация о том, что ученые начали испытывать вакцину против лихорадки Ласса на людях. Разрабатывать лекарство против смертоносной болезни начали еще 50 лет назад.

Ученые разработали вакцину против лихорадки Ласса спустя 50 лет


Ученые выделили неизвестный вирус зимой 1969 года из биологического материала медсестер, которые скончались. Смертельная инфекция поражала абсолютно все внутренние органы. Геморрагическая лихорадка получила название в честь поселка, в котором зафиксировали первые случаи этой болезни. Из сотни тысяч людей вирус Ласса способен убить пять тысяч человек. Ежегодно именно такое количество пациентов умирает от смертельной болезни в Западной Африке. Лихорадка переносится крысой вида Mastomys natalensis, а ее распространение происходит через жидкости человеческого организма.

Ученым удалось разработать около 30 видов вакцин против вируса Ласса. Весной 2019 года клинические испытания лекарственного препарата начались в США. Также эффективность и безопасность вакцины в этом месяце намерены протестировать в Гане, Нигерии и Либерии.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:24

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