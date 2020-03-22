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«Жрать и пить»: Певица Слава рассказала о времяпровождении на карантине

Певица Слава пообщалась с подписчиками посредством прямого эфира в Instagram с дизайнером Игорем Гуляевым. Она рассказала о времяпровождении в период карантина.
«Жрать и пить»: Певица Слава рассказала о времяпровождении на карантине

Многие знаменитости находятся на самоизоляции, однако некоторые из них придумывают разные развлечения для того, чтобы оставаться позитивными. Так, российский кутюрье записал в своем блоге видео вместе со Славой, и поинтересовался у звезды эстрады, чем она занимается во время карантина. По словам Анастасии Сланевской, из-за вспышки коронавируса у нее сорвались 14 концертов. Тем не менее исполнительница даже рада появившемуся у нее отдыху, так как сможет провести 2 месяца с дочерью, мужем и кошкой. В течение этого периода певица собирается заняться перестройкой дома. Также она добавила, что уже «перемыла всю квартиру», поэтому планирует «жрать и пить».

Слава и ее собеседник много шутили и отвечали на вопросы интернет-пользователей. Как отметила артистка, она не привыкла унывать, а все творческие личности не должны сдаваться. Звезда предложила Гуляеву продолжить их виртуальное общение и даже работать в таких условиях.

Ранее Максим Галкин и Анастасия Ивлеева записали совместный прямой эфир для своих зрителей. В ходе разговора звезды задавали друг другу вопросы и делились планами на будущее.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:30

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