«Жрать и пить»: Певица Слава рассказала о времяпровождении на карантине

Многие знаменитости находятся на самоизоляции, однако некоторые из них придумывают разные развлечения для того, чтобы оставаться позитивными. Так, российский кутюрье записал в своем блоге видео вместе со Славой, и поинтересовался у звезды эстрады, чем она занимается во время карантина. По словам Анастасии Сланевской, из-за вспышки коронавируса у нее сорвались 14 концертов. Тем не менее исполнительница даже рада появившемуся у нее отдыху, так как сможет провести 2 месяца с дочерью, мужем и кошкой. В течение этого периода певица собирается заняться перестройкой дома. Также она добавила, что уже «перемыла всю квартиру», поэтому планирует «жрать и пить».Слава и ее собеседник много шутили и отвечали на вопросы интернет-пользователей. Как отметила артистка, она не привыкла унывать, а все творческие личности не должны сдаваться. Звезда предложила Гуляеву продолжить их виртуальное общение и даже работать в таких условиях.Ранее Максим Галкин и Анастасия Ивлеева записали совместный прямой эфир для своих зрителей. В ходе разговора звезды задавали друг другу вопросы и делились планами на будущее.