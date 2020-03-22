"Блины и паста": Беременная супруга Александра Овечкина осваивает кулинарное искусство

26-летняя дочь Веры Глаголевой в одной из последних публикаций в Instagram призналась, что ее семья закупилась большим количеством продуктов и вещей первой необходимости. На этот шаг супруги решились для того, чтобы свести к минимуму риски заражения коронавирусом и не выходить в ближайшее время из дома даже в продуктовый магазин. Анастасия Шубская подчеркнула, что в ее положении стоит быть как можно осторожнее, так как знаменитость должна думать не только о себе, но и о ребенке, которого ожидает.Во время карантина супруга Александра Овечкина отнюдь не скучает. Как стало известно из ее Insta Stories, модель активно осваивает кулинарное искусство. Шубская готовит для семьи пасту и печет блины для двухлетнего сына Сергея.Дочь известной актрисы не унывает и надеется, что «скоро все будет как прежде», имея в виду окончания карантина и возвращение к привычному ритму жизни. Во время вынужденной изоляции Анастасия Шубская планирует развлекать себя чтением, просмотром фильмов, обустройством детской, и, конечно же, приготовлением любимых блюд.