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"Блины и паста": Беременная супруга Александра Овечкина осваивает кулинарное искусство

Беременная супруга Александра Овечкина решила потратить время на вынужденном карантине с пользой. Как стало известно из новых публикаций Анастасии Шубской в Instagram, сейчас она осваивает кулинарное искусство и радует домашних блинами и пастой.
"Блины и паста": Беременная супруга Александра Овечкина осваивает кулинарное искусство

26-летняя дочь Веры Глаголевой в одной из последних публикаций в Instagram призналась, что ее семья закупилась большим количеством продуктов и вещей первой необходимости. На этот шаг супруги решились для того, чтобы свести к минимуму риски заражения коронавирусом и не выходить в ближайшее время из дома даже в продуктовый магазин. Анастасия Шубская подчеркнула, что в ее положении стоит быть как можно осторожнее, так как знаменитость должна думать не только о себе, но и о ребенке, которого ожидает.

Во время карантина супруга Александра Овечкина отнюдь не скучает. Как стало известно из ее Insta Stories, модель активно осваивает кулинарное искусство. Шубская готовит для семьи пасту и печет блины для двухлетнего сына Сергея.

Дочь известной актрисы не унывает и надеется, что «скоро все будет как прежде», имея в виду окончания карантина и возвращение к привычному ритму жизни. Во время вынужденной изоляции Анастасия Шубская планирует развлекать себя чтением, просмотром фильмов, обустройством детской, и, конечно же, приготовлением любимых блюд.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:19

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