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В Сети появились характеристики нового смартфона от ZTE

В популярном сетевом бенчмарке Geekbench появились характеристики нового смартфона от ZTE. Неизвестное устройство с кодом A2021 вполне может стать будущим Axon 11 5G.

Недавно в базе данных GeekBench 4 появилось новый девайс от ZTE с номером модели A2021. Этот смартфон набрал 2867 баллов в одноядерном тесте и 7853 баллов во время многопотоковых испытаний. При 6 Гб ОЗУ, поддержке Android 10 и базовой частоте 1,8 ГГц, подобные результаты не совместимы с производительностью процессора Snapdragon 865. Это означает, что гаджет может поставляться с SoC среднего уровня. Согласно предположениям экспертов, новинка свидетельствует о скором выходе ZTE Axon 11 5G.

Хотя полноценной спецификации смартфона пока нет в наличии, недавно просочившиеся изображения позволили оценить его дизайн. Рендеры подтвердили наличие 4-модульной камеры квадратной формы с 64-мегапиксельным основным датчиком. На снимке также видно, что Axon 11 5G получит дисплей с каплевидным вырезом, а его корпус предоставляется как минимум в двух цветовых вариантах. ZTE представит новый телефон 23 марта, а пользователи узнают все о его характеристиках, ценовом диапазоне и функциях.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:16

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