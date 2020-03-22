Политолог Алексей Мартынов заявил, что противники поправок в Конституцию останутся без поддержки Запада
Политолог Алексей Мартынов считает, что Запад сейчас не настроен помогать противникам поправок в Конституцию РФ. По мнению эксперта, оппозиция может остаться без поддержки из-за пандемии коронавируса.
Мартынов обвинил Алексея Навального и Михаила Ходорковского в том, что они во всем приписывают вину российским властям. На фоне экономической нестабильности и паники населения в связи с пандемией коронавируса, оппозиция лишилась поддержки со стороны европейских стран. Закрытые границы и ограничение в передвижении не будут способствовать противникам внесения поправок в Конституцию.
Политолог уверен, что Путин заранее спрогнозировал обвал нефтяных котировок, поэтому ввел поправки, чтобы обезопасить социальную защиту. Президент отмечал, что изменения коснуться не всех законов, а необходимы они прежде всего для того, чтобы подготовить общество к меняющемуся миру. Информацию об этом передает издание "Слово и Дело".
Мартынов обвинил Алексея Навального и Михаила Ходорковского в том, что они во всем приписывают вину российским властям. На фоне экономической нестабильности и паники населения в связи с пандемией коронавируса, оппозиция лишилась поддержки со стороны европейских стран. Закрытые границы и ограничение в передвижении не будут способствовать противникам внесения поправок в Конституцию.
Политолог уверен, что Путин заранее спрогнозировал обвал нефтяных котировок, поэтому ввел поправки, чтобы обезопасить социальную защиту. Президент отмечал, что изменения коснуться не всех законов, а необходимы они прежде всего для того, чтобы подготовить общество к меняющемуся миру. Информацию об этом передает издание "Слово и Дело".