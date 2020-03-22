«Переживаю из-за детей»: Олег Газманов рассказал о связанных с коронавирусом тревогах

68-летний певец Олег Газманов стал гостем нового выпуска передачи «Ты не поверишь!», в которой рассказал о своем отношении к сложившейся в мире ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Исполнитель хита «Есаул» заявил, что происходящее в Италии - «просто жуть», а вот в Швейцарии, где он недавно побывал, маски никто не надевает.Звезда отечественной эстрады также поделился с телезрителями историей, как летел с европейской страны назад в Россию. Соседнее пассажирское кресло рядом с Газмановым заняла китаянка в маске и в перчатках. Певец признался, что ему стало немного не по себе и он также решил надеть защитное средство, закрывающее рот и нос.Кроме того, Олег Газманов признался ведущему передачи, что ситуация с распространением коронавируса заставляет его переживать о здоровье детей. Исполнитель настоятельно просит дочь Марианну не забывать надевать медицинскую маску при выходе на улицу и не снимать ее в людных местах.