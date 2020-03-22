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«Красотка, но жирок подвисает»: Поклонники обвинили полуголую Ольгу Серябкину в неряшливости

Ольга Серябкина поделилась в Instagram откровенными кадрами, на которых гуляла по городу. Вот только поклонники раскритиковали полуголую певицу за неряшливость.
«Красотка, но жирок подвисает»: Поклонники обвинили полуголую Ольгу Серябкину в неряшливости

Судя по всему, экс-солистка группы SEREBRO рассчитывала на положительную реакцию фолловеров, однако они начали упрекать ее по поводу внешности. Недоброжелатели заявили, что Ольге Серябкиной пора заняться своей фигурой и прекратить беспричинную демонстрацию тела. В комментариях недовольные поклонники отмечали, что артистке нужно привести себя в порядок. Ранее ее уже обвиняли в неряшливости, когда месяц назад знаменитость посетила общественное место без мейкапа. Фанаты заметили темные круги под глазами кумира и немытые волосы, что спровоцировало волну негодования в адрес звезды шоу-бизнеса. Тем не менее вскоре любимица публики объяснила, что подхватила простуду.

Серябкина не скучает на карантине по причине распространения коронавируса и часто общается с юзерами. На днях певица рассказала об участии в съёмках музыкального видео. Видимо, в провокационном образе, который можно заметить в сюжете, исполнительница появился в ролике.

Некоторое время назад артистка расторгла контракт с Максимом Фадеевым и начала сольную карьеру. При этом с бывшим продюсером у нее сохранились дружески отношения, несмотря на слухи о романе.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:00

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