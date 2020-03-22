Эпидемиологов удивила гендерная избирательность коронавируса





Новый коронавирус, который заразил более 236 тысяч человек по всему миру, и в результате которого погибло более 9,7 тысяч человек, по-видимому, наносит гораздо больший урон мужчинам, чем женщинам. В Италии, которая является второй страной, наиболее пострадавшей после Китая, мужчины составляют почти 60% подтвержденных случаев и более 70% из них закончились летальным исходом. Аналогичные сообщения поступали из КНР, где почти 64% смертей на десятки тысяч зараженных приходились на представителей сильного пола. Между тем, в Южной Корее недуг закончился летальным исходом для 54% мужчин.Ученые говорят, что эта тенденция может быть связана с целым рядом факторов, которые делают мужской пол более уязвимым к COVID-19. Некоторые из них являются биологическими - например, женщины имеют более сильный иммунный ответ на вирусные инфекции, особенно когда дело касается дыхательных путей. Более того, они легче переносят стрессовые ситуации. А вот негативным образом на здоровье мужчин отражается их приверженность вредным привычкам.