Медики: Отдых после еды на диване опасен для здоровья человека





Если человек после сытного обеда любит полежать, это способно привести к появлению серьёзной проблемы – грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Данный недуг проявляет себя отрыжкой, изжогой, рвотой и икотой. Также могут наблюдаться болевые ощущения за грудиной, которые люди ошибочно принимают за заболевания сердца. Наряду с этим существенно возрастает частота сердечных сокращений, появляются устойчивые боли в этой области. Ещё принятие горизонтального положения после приёма пищи становится причиной сухого продолжительного кашля и одышки, при этом явные симптомы болезней органов дыхания беспокоить не будут.Значительное посинение кожи также говорит о грыже. В ряде случаев у человека могут возникнуть проблемы с глотанием, когда пища либо жидкость попадают в нос, гортань и трахею. Именно поэтому медики категорически запрещают лежать после еды.