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Медики: Отдых после еды на диване опасен для здоровья человека

Медики назвали причины, почему лежать после еды весьма небезопасно. Они категорически запретили людям отдыхать на диване даже в течение 20 минут, поскольку это может привести к ухудшению здоровья.

Если человек после сытного обеда любит полежать, это способно привести к появлению серьёзной проблемы – грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Данный недуг проявляет себя отрыжкой, изжогой, рвотой и икотой. Также могут наблюдаться болевые ощущения за грудиной, которые люди ошибочно принимают за заболевания сердца. Наряду с этим существенно возрастает частота сердечных сокращений, появляются устойчивые боли в этой области. Ещё принятие горизонтального положения после приёма пищи становится причиной сухого продолжительного кашля и одышки, при этом явные симптомы болезней органов дыхания беспокоить не будут.

Значительное посинение кожи также говорит о грыже. В ряде случаев у человека могут возникнуть проблемы с глотанием, когда пища либо жидкость попадают в нос, гортань и трахею. Именно поэтому медики категорически запрещают лежать после еды.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:05

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