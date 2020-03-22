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В ХМАО гость на свадьбе зарезал 56-летнего жениха

Согласно данным СУ СК России по ХМАО, в Нижневартовске 21 марта гость со стороны невесты зарезал на свадьбе 56-летнего жениха. Происшествие произошло в одном из местных кафе в банкетном зале.

В ХМАО гость на свадьбе зарезал 56-летнего жениха


Инициировано возбуждение уголовного дела, а подозреваемым является 50-летний гость свадебного торжества. В ходе следственных мероприятий было установлено, что между мужчинами возникла ссора. В результате гость со стороны невесты нанес пострадавшему ножевые ранения. Жених был экстренно госпитализирован в местную больницу, но вскоре он скончался от полученных травм.

Правоохранители задержали подозреваемого 50-летнего мужчину. Вопрос о заключении его под стражу пока не решен. В пресс-центре следственного управления сообщили о том, что проводятся следственные действия, в ходе которых будут установлены обстоятельства и детали произошедшего убийства.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:30

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