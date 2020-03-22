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Вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал ответственных за падение стоимости нефти

Андрей Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть. О ситуации в экономической сфере вице-премьер РФ рассказал в программе “Вести в субботу”.

Как отметил Белоусов, обвал котировок на нефть и разрыв сделки ОПЕК+ не входили в планы России. Позиция Кремля никогда не предполагала снижения мировых цен на продукты нефтепереработки, а объективно настроенные на рынки компании не планировали выходить из соглашения. Вице-премьер подчеркнул, что изначально страна была намерена продлить договоренность до 2021 года, но партнеры из Саудовской Аравии не поддержали идею.

Как известно, обвал котировок на 30% произошел 9 марта, достигнув рекордно низкой цены с 2016 года. Слова Андрея Белоусова об ответственных за обвал цен на нефть передает iReactor.

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Экономика / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:24

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