АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Разработан калькулятор туалетной бумаги для подсчета запасов на карантин

Британские программисты решили разработать калькулятор туалетной бумаги на фоне повышенного спроса. Программа поможет посчитать, на сколько дней карантина хватит её запасов.

Пока люди по всему миру продолжаются запасаться туалетной бумагой, опустошая полки в магазинах, новый веб-сайт пытается ответить на главный вопрос: "сколько нужно этого продукта на время карантина?". Howmuchtoiletpaper.com - это интернет-страница с калькулятором, созданная студентом-разработчиком ПО Беном Сассуном и художником Сэмом Харрисом из Великобритании в ответ на пандемию коронавируса. Инструмент рассчитывает, сколько туалетной бумаги расходуется в определенный период, и какое её самое оптимальное количество.

Приложение учитывает количество рулонов, членов семьи, используемых листков, а также посещения в сутки. Более того, "Дополнительные опции" позволяют включить в расчет количество отрывков за один поход в туалет. Разработчики веб-сайта сообщают, что этим инструментом воспользовались более 2 млн человек. Оказалось, что у обычного пользователя на 500% больше туалетной бумаги, чем нужно для 14-дневного карантина. Таким образом создатели хотят уменьшить панику среди людей и избежать дефицита.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились характеристики нового смартфона от…
Политолог Алексей Мартынов заявил, что противники поправок в Конституцию останутся без поддержки…
Медики: Отдых после еды на диване опасен для здоровья…
«Красотка, но жирок подвисает»: Поклонники обвинили полуголую Ольгу Серябкину в…
Эпидемиологов удивила гендерная избирательность…
«Переживаю из-за детей»: Олег Газманов рассказал о связанных с коронавирусом…
Разработан калькулятор туалетной бумаги для подсчета запасов на…
Ученые назвали семена льна лучшим натуральным средством от повышенного…
В ХМАО гость на свадьбе зарезал 56-летнего…
Вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал ответственных за падение стоимости…
Эксперты перечислили эффективные методы для предотвращения…
«Идет проверка на веру в Бога»: Мария Шукшина выразила свое мнение по поводу вспышки…
Патриарх Кирилл утвердил особые молитвы из-за угрозы распространения…
«Крупы полно, или вы только гречку едите?»: Боярский высказался о ситуации с…
Звезда «Дом-2»Дарья Пынзарь годами закрашивала рыжие ресницы, чтобы не быть «как…
OnePlus 7T и 7T Pro оснастят функцией мгновенного…
Дочь Нины Руслановой прокомментировала новость о госпитализации…
Ученые рассказали о воспитании мальчиков и девочек в…
Юлия Костюшкина прокомментировала "истерию" среди россиян из-за покупки…
Сотрудники Роспотребнадзоре рассказали о способах экономии…
Под Тамбовом в результате ДТП в тяжелом состоянии госпитализированы четыре…
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных сделал новое тату на…
Татьяна Мусульбес унизила сожителя Ирины Пинчук - Арая…
Ученые из США рассказали, что глобальное потепление является угрозой для жизни 400 миллионов…
Татьяна Абрамова: «Валерия путем обмана попала на…
Турецкий диетолог рассказал о пользе употребления чеснока два раза в…
На Сахалине рыбаки самостоятельно спаслись с оторвавшейся…
Эксперты назвали правила безопасной езды на велосипеде во время пандемии…
Просмотреть все новости