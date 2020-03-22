Разработан калькулятор туалетной бумаги для подсчета запасов на карантин
Британские программисты решили разработать калькулятор туалетной бумаги на фоне повышенного спроса. Программа поможет посчитать, на сколько дней карантина хватит её запасов.
Пока люди по всему миру продолжаются запасаться туалетной бумагой, опустошая полки в магазинах, новый веб-сайт пытается ответить на главный вопрос: "сколько нужно этого продукта на время карантина?". Howmuchtoiletpaper.com - это интернет-страница с калькулятором, созданная студентом-разработчиком ПО Беном Сассуном и художником Сэмом Харрисом из Великобритании в ответ на пандемию коронавируса. Инструмент рассчитывает, сколько туалетной бумаги расходуется в определенный период, и какое её самое оптимальное количество.
Приложение учитывает количество рулонов, членов семьи, используемых листков, а также посещения в сутки. Более того, "Дополнительные опции" позволяют включить в расчет количество отрывков за один поход в туалет. Разработчики веб-сайта сообщают, что этим инструментом воспользовались более 2 млн человек. Оказалось, что у обычного пользователя на 500% больше туалетной бумаги, чем нужно для 14-дневного карантина. Таким образом создатели хотят уменьшить панику среди людей и избежать дефицита.
Пока люди по всему миру продолжаются запасаться туалетной бумагой, опустошая полки в магазинах, новый веб-сайт пытается ответить на главный вопрос: "сколько нужно этого продукта на время карантина?". Howmuchtoiletpaper.com - это интернет-страница с калькулятором, созданная студентом-разработчиком ПО Беном Сассуном и художником Сэмом Харрисом из Великобритании в ответ на пандемию коронавируса. Инструмент рассчитывает, сколько туалетной бумаги расходуется в определенный период, и какое её самое оптимальное количество.
Приложение учитывает количество рулонов, членов семьи, используемых листков, а также посещения в сутки. Более того, "Дополнительные опции" позволяют включить в расчет количество отрывков за один поход в туалет. Разработчики веб-сайта сообщают, что этим инструментом воспользовались более 2 млн человек. Оказалось, что у обычного пользователя на 500% больше туалетной бумаги, чем нужно для 14-дневного карантина. Таким образом создатели хотят уменьшить панику среди людей и избежать дефицита.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:43