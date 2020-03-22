Разработан калькулятор туалетной бумаги для подсчета запасов на карантин





Пока люди по всему миру продолжаются запасаться туалетной бумагой, опустошая полки в магазинах, новый веб-сайт пытается ответить на главный вопрос: "сколько нужно этого продукта на время карантина?". Howmuchtoiletpaper.com - это интернет-страница с калькулятором, созданная студентом-разработчиком ПО Беном Сассуном и художником Сэмом Харрисом из Великобритании в ответ на пандемию коронавируса. Инструмент рассчитывает, сколько туалетной бумаги расходуется в определенный период, и какое её самое оптимальное количество.Приложение учитывает количество рулонов, членов семьи, используемых листков, а также посещения в сутки. Более того, "Дополнительные опции" позволяют включить в расчет количество отрывков за один поход в туалет. Разработчики веб-сайта сообщают, что этим инструментом воспользовались более 2 млн человек. Оказалось, что у обычного пользователя на 500% больше туалетной бумаги, чем нужно для 14-дневного карантина. Таким образом создатели хотят уменьшить панику среди людей и избежать дефицита.