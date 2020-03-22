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Звезда «Дом-2»Дарья Пынзарь годами закрашивала рыжие ресницы, чтобы не быть «как моль»

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь серьезно отнеслась к вирусной угрозе и отправилась в самоизоляцию. На время домашнего карантина девушка перестала пользоваться косметикой и удивила поклонников светлыми ресницами.
Звезда «Дом-2»Дарья Пынзарь годами закрашивала рыжие ресницы, чтобы не быть «как моль»

Бизнесвумен Дарья Пынзарь с двумя сыновьями уже долгое время проживает в Турции. Пандемия коронавируса коснулась и этой страны, поэтому девушка решила резко сократить свои выходы из дома.

Во время вынужденного карантина Дарья больше практикуется в кулинарии и практически перестала пользоваться косметикой. С подписчиками на своей странице в социальной сети Instagram Пынзарь поделилась, что это помогло ей смириться со своей особенностью, которую девушка всегда считала значимым недостатком.

По словам Дарьи, такого количество дней не использования косметики у неё не было за десятилетия. За время самоизоляции Пынзарь смогла смириться с «рыжульками». Такое название девушка дала своим рыжим ресницам, из-за которых всегда считала себя похожей на моль.
Подписчики единогласно выразили ей поддержку, отметив, что красивая внешность вполне позволяет ей обходиться совершенно без косметики.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:01

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