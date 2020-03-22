Звезда «Дом-2»Дарья Пынзарь годами закрашивала рыжие ресницы, чтобы не быть «как моль»





Бизнесвумен Дарья Пынзарь с двумя сыновьями уже долгое время проживает в Турции. Пандемия коронавируса коснулась и этой страны, поэтому девушка решила резко сократить свои выходы из дома.Во время вынужденного карантина Дарья больше практикуется в кулинарии и практически перестала пользоваться косметикой. С подписчиками на своей странице в социальной сети Instagram Пынзарь поделилась, что это помогло ей смириться со своей особенностью, которую девушка всегда считала значимым недостатком.По словам Дарьи, такого количество дней не использования косметики у неё не было за десятилетия. За время самоизоляции Пынзарь смогла смириться с «рыжульками». Такое название девушка дала своим рыжим ресницам, из-за которых всегда считала себя похожей на моль.Подписчики единогласно выразили ей поддержку, отметив, что красивая внешность вполне позволяет ей обходиться совершенно без косметики.