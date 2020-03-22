«Идет проверка на веру в Бога»: Мария Шукшина выразила свое мнение по поводу вспышки коронавируса

По словам знаменитости, распространение COVID-19 является «проверкой на вшивость». При этом Мария Шукшина рада, что власть прислушивается к журналистам, закрывая различные учреждения и отменяя мероприятия. В то же время в этой ситуации присутствует и духовная точка зрения, а именно – проверка на веру в бога, о чем сообщила артистка., - заявила телеведущая и добавила, что эти люди не боятся вспышки коронавируса, поскольку знают, что нет в мире болезни сильнее Создателя.Также Шукшина высказалась о Соборной Церкви, которая по указу начальства протирает иконы и кресты дезинфицирующими средствами. Как отметила звезда кино, она писала свой пост с горечью, которую способен понять только верующий человек, предоставивший себя «воле Божией, а не собственному я».В комментариях многие поклонники разделили позицию артистки и написали, что она является самой адекватной представительницей шоу-бизнеса среди своих коллег. Многим юзерам надоели паникеры и нытики, скупающие все в магазинах и прячущиеся под масками.