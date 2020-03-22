OnePlus 7T и 7T Pro оснастят функцией мгновенного перевода
Прошлогодняя презентация OnePlus 7T и 7T Pro отметилась демонстрацией функции мгновенного перевода во время видеозвонка. Известно, что смартфоны получат Instant Translation в новом бета-обновлении.
Еще на прошлой неделе OnePlus выпустил первую открытую бета-версию OxygenOS для OnePlus 7T и 7T Pro. Обновление исправило недочеты в системе безопасности и функцию Live Caption. Теперь китайская фирма выпускает второй пакет исправлений, которые улучшают защитные элементы Android до последнего доступного варианта - марта 2020 года. Эксперты посчитали такой ход удивительным, поскольку компания не отличалась особенным вниманием к безопасности пользователей.
Open Beta 2 также предоставит функцию мгновенного перевода для юзеров. Instant Translation генерирует субтитры в реальном времени во время видеозвонков. В настоящее время программа поддерживает английский, французский, немецкий, китайский языки и хинди. Помимо этой новинки разработчик также исправил проблему с частотой кадров и случайного переключения на Gboard во время использования SwiftKey или сторонней клавиатуры. Все же, не все возможности доступны пользователям, так как приложение невозможно задействовать при разговорах через Google Duo.
Еще на прошлой неделе OnePlus выпустил первую открытую бета-версию OxygenOS для OnePlus 7T и 7T Pro. Обновление исправило недочеты в системе безопасности и функцию Live Caption. Теперь китайская фирма выпускает второй пакет исправлений, которые улучшают защитные элементы Android до последнего доступного варианта - марта 2020 года. Эксперты посчитали такой ход удивительным, поскольку компания не отличалась особенным вниманием к безопасности пользователей.
Open Beta 2 также предоставит функцию мгновенного перевода для юзеров. Instant Translation генерирует субтитры в реальном времени во время видеозвонков. В настоящее время программа поддерживает английский, французский, немецкий, китайский языки и хинди. Помимо этой новинки разработчик также исправил проблему с частотой кадров и случайного переключения на Gboard во время использования SwiftKey или сторонней клавиатуры. Все же, не все возможности доступны пользователям, так как приложение невозможно задействовать при разговорах через Google Duo.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:00