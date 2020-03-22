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OnePlus 7T и 7T Pro оснастят функцией мгновенного перевода

Прошлогодняя презентация OnePlus 7T и 7T Pro отметилась демонстрацией функции мгновенного перевода во время видеозвонка. Известно, что смартфоны получат Instant Translation в новом бета-обновлении.

Еще на прошлой неделе OnePlus выпустил первую открытую бета-версию OxygenOS для OnePlus 7T и 7T Pro. Обновление исправило недочеты в системе безопасности и функцию Live Caption. Теперь китайская фирма выпускает второй пакет исправлений, которые улучшают защитные элементы Android до последнего доступного варианта - марта 2020 года. Эксперты посчитали такой ход удивительным, поскольку компания не отличалась особенным вниманием к безопасности пользователей.

Open Beta 2 также предоставит функцию мгновенного перевода для юзеров. Instant Translation генерирует субтитры в реальном времени во время видеозвонков. В настоящее время программа поддерживает английский, французский, немецкий, китайский языки и хинди. Помимо этой новинки разработчик также исправил проблему с частотой кадров и случайного переключения на Gboard во время использования SwiftKey или сторонней клавиатуры. Все же, не все возможности доступны пользователям, так как приложение невозможно задействовать при разговорах через Google Duo.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:00

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