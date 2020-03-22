Эксперты перечислили эффективные методы для предотвращения изжоги
Эксперты назвали эффективные методы для предотвращения изжоги. Чтобы избавиться от дискомфорта, людям не обязательно применять медикаменты.
Кислотный рефлюкс можно свести к минимуму, если не переедать. Следование этому простому правилу поможет избавиться от последующего дискомфорта. Нижний пищеводный сфинктер ослабляется из-за употребления кофе, что в итоге увеличивает вероятность развития характерных симптомов изжоги. Можно избавиться также от регулярного употребления спиртного, которое увеличивает тяжесть протекания симптомов кислотного рефлюкса.
Людям, страдающим от изжоги, полезно ввести в рацион базилик, который быстро устраняет или уменьшает симптомы. С листьями этого растения также можно делать отвар, который смягчит стенки пищевода и успокоит весь ЖКТ. Последние исследования показали полезность жвачки при кислотном рефлюксе. Большое количество слюны помогает прочищать пищевод от желудочного сока, но наибольший эффект создаст продукт, содержащий бикарбонат.
Кислотный рефлюкс можно свести к минимуму, если не переедать. Следование этому простому правилу поможет избавиться от последующего дискомфорта. Нижний пищеводный сфинктер ослабляется из-за употребления кофе, что в итоге увеличивает вероятность развития характерных симптомов изжоги. Можно избавиться также от регулярного употребления спиртного, которое увеличивает тяжесть протекания симптомов кислотного рефлюкса.
Людям, страдающим от изжоги, полезно ввести в рацион базилик, который быстро устраняет или уменьшает симптомы. С листьями этого растения также можно делать отвар, который смягчит стенки пищевода и успокоит весь ЖКТ. Последние исследования показали полезность жвачки при кислотном рефлюксе. Большое количество слюны помогает прочищать пищевод от желудочного сока, но наибольший эффект создаст продукт, содержащий бикарбонат.