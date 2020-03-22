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Эксперты перечислили эффективные методы для предотвращения изжоги

Эксперты назвали эффективные методы для предотвращения изжоги. Чтобы избавиться от дискомфорта, людям не обязательно применять медикаменты.

Кислотный рефлюкс можно свести к минимуму, если не переедать. Следование этому простому правилу поможет избавиться от последующего дискомфорта. Нижний пищеводный сфинктер ослабляется из-за употребления кофе, что в итоге увеличивает вероятность развития характерных симптомов изжоги. Можно избавиться также от регулярного употребления спиртного, которое увеличивает тяжесть протекания симптомов кислотного рефлюкса.

Людям, страдающим от изжоги, полезно ввести в рацион базилик, который быстро устраняет или уменьшает симптомы. С листьями этого растения также можно делать отвар, который смягчит стенки пищевода и успокоит весь ЖКТ. Последние исследования показали полезность жвачки при кислотном рефлюксе. Большое количество слюны помогает прочищать пищевод от желудочного сока, но наибольший эффект создаст продукт, содержащий бикарбонат.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:19

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