Патриарх Кирилл утвердил особые молитвы из-за угрозы распространения коронавируса





Информацию об этом опубликовали на официальном сайте РПЦ. Как указано в сообщении, новые молитвы впервые услышат в «неделю третью Великого поста».По словам патриарха Кирилла, православные граждане должны сохранять трезвомыслие и проявлять сдержанность. При этом верующие должны распознавать «фейковые» новости и не паниковать. Но вместе с тем, нельзя недооценивать опасность инфекции, поэтому пренебрегать профилактическими мерами и предписаниями врачей не стоит.Синод РПЦ также подписал санитарные нормы, которые помогут при профилактике распространения вируса. Теперь во время проведения литургии ложку после каждого причастника обтирают платом, пропитанным спиртом. Кроме этого «запивка» подается прихожанам в одноразовых стаканах. Патриарх Кирилл просит верующих людей воздержаться в период карантина от принятого целования рук и чаши.