Дочь Нины Руслановой прокомментировала новость о госпитализации актрисы





Причиной для попадания Руслановой в медучреждение назвали обострение имеющегося у нее хронического недуга. Отмечалось, что актриса неожиданно ощутила острую боль в сердце и самостоятельно набрала скорую, а прибывшие специалисты приняли решение о необходимости проведения лечения в одной из московских клиник. Однако оказалось, что звезда не была в больнице и чувствует себя удовлетворительно. Дочь Руслановой подчеркнула, что в жизни артистки не поменялось ничего за исключением коронавируса, который повлиял на жизнь каждого человека.Нина Русланова на здоровье сейчас не жалуется, чувствует себя нормально как для людей ее возраста, а также с учетом актуальной ситуации в стране и погодных условий. Дочь актрисы отметила, что волноваться поклонникам артистки точно не стоит.