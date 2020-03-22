Дочь Нины Руслановой прокомментировала новость о госпитализации актрисы
Дочь Нины Руслановой во время общения с журналистами прокомментировала наличие у актрисы проблем со здоровьем. Недавно в СМИ предоставляли сведения об экстренной госпитализации звезды отечественного кино.
Причиной для попадания Руслановой в медучреждение назвали обострение имеющегося у нее хронического недуга. Отмечалось, что актриса неожиданно ощутила острую боль в сердце и самостоятельно набрала скорую, а прибывшие специалисты приняли решение о необходимости проведения лечения в одной из московских клиник. Однако оказалось, что звезда не была в больнице и чувствует себя удовлетворительно. Дочь Руслановой подчеркнула, что в жизни артистки не поменялось ничего за исключением коронавируса, который повлиял на жизнь каждого человека.
Нина Русланова на здоровье сейчас не жалуется, чувствует себя нормально как для людей ее возраста, а также с учетом актуальной ситуации в стране и погодных условий. Дочь актрисы отметила, что волноваться поклонникам артистки точно не стоит.
Причиной для попадания Руслановой в медучреждение назвали обострение имеющегося у нее хронического недуга. Отмечалось, что актриса неожиданно ощутила острую боль в сердце и самостоятельно набрала скорую, а прибывшие специалисты приняли решение о необходимости проведения лечения в одной из московских клиник. Однако оказалось, что звезда не была в больнице и чувствует себя удовлетворительно. Дочь Руслановой подчеркнула, что в жизни артистки не поменялось ничего за исключением коронавируса, который повлиял на жизнь каждого человека.
Нина Русланова на здоровье сейчас не жалуется, чувствует себя нормально как для людей ее возраста, а также с учетом актуальной ситуации в стране и погодных условий. Дочь актрисы отметила, что волноваться поклонникам артистки точно не стоит.