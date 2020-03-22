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«Крупы полно, или вы только гречку едите?»: Боярский высказался о ситуации с коронавирусом

Михаил Боярский обратился к своим подписчикам на странице в Instagram. Актер совсем не переживает по поводу ситуации с коронавирусом и не скупает в магазинах гречку.
«Крупы полно, или вы только гречку едите?»: Боярский высказался о ситуации с коронавирусом

В связи с последними событиями артист решил выйти на связь с поклонниками и поделиться своим мнением по поводу возникшей обстановки. По словам Михаила Боярского, для него после вспышки заболевания ничего не изменилось. Об этом также свидетельствует фотография, размещенная актером в блоге. В кадре он запечатлен не в шляпе, а в маленьком берете. Главный мушкетер страны не собирается расстраиваться из-за вспышки вируса, желая того же и своим фанатам. Он также спросил, почему россияне массово скупают только гречку и туалетную бумагу. Затем знаменитость сам ответил на этот вопрос, заявив, что у людей диарея.

Для борьбы с коронавирусом 70-летний исполнитель использует 40-градусный напиток, называя его «старинным и проверенным русским способом». Что касается отмены концертов и постановок с участием Боярского, он попросил юзеров обращаться за необходимой информацией к его директору Александру Зыкину.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:05

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