Юлия Костюшкина прокомментировала "истерию" среди россиян из-за покупки продуктов





Последний месяц запомнился многим жителям РФ ажиотажем вокруг закупки продтоваров, когда люди лихорадочно приобретали большие запасы круп и туалетной бумаги. Большинство видных представителей шоу-бизнеса высмеяли панические настроения, но Юлия Костюшкина отличилась иным подходом. Телеведущая призвала своих подписчиков в соцсети Instagram не поддаваться испугу ради собственных детей. По словам звезды, она решила отбросить идею стратегического запаса., - добавила Костюшкина. Знаменитость старается оставаться на позитиве, чтобы сохранить семью от беспокойства. Более того, супруга Стаса Костюшкина назвала спокойствие основным элементом в её жизни, который появился после рождения второго ребенка. Известно, что вокалист группы "Чай вдвоем" и его возлюбленная воспитывают двоих сыновей: 13-летнего Богдана и 4-летнего Мирона.