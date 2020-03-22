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Юлия Костюшкина прокомментировала "истерию" среди россиян из-за покупки продуктов

Пандемия коронавируса спровоцировала огромные очереди в магазины и истерию вокруг покупки продуктов. Юлия Костюшкина решила прокомментировать панику среди россиян.

Последний месяц запомнился многим жителям РФ ажиотажем вокруг закупки продтоваров, когда люди лихорадочно приобретали большие запасы круп и туалетной бумаги. Большинство видных представителей шоу-бизнеса высмеяли панические настроения, но Юлия Костюшкина отличилась иным подходом. Телеведущая призвала своих подписчиков в соцсети Instagram не поддаваться испугу ради собственных детей. По словам звезды, она решила отбросить идею стратегического запаса.

"Дома есть набор простых продуктов, есть картошка, гречка, макароны, но у нас не завален ими дом, у нас не 500 пачек этого, этого и вот этого", - добавила Костюшкина. Знаменитость старается оставаться на позитиве, чтобы сохранить семью от беспокойства. Более того, супруга Стаса Костюшкина назвала спокойствие основным элементом в её жизни, который появился после рождения второго ребенка. Известно, что вокалист группы "Чай вдвоем" и его возлюбленная воспитывают двоих сыновей: 13-летнего Богдана и 4-летнего Мирона.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:42

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