Под Тамбовом в результате ДТП в тяжелом состоянии госпитализированы четыре человека





В аварии в Тамбовской области на автодороге Р-22 также пострадали 22 человека, а их травмы медики оценивают как легкой и средней тяжести. Пострадавшие находятся в Уваровской районной больнице, где им оказывается помощь. Следует отметить, что пострадали только пассажиры одного автобуса, попавшего в ДТП, а во втором их не зафиксировали.Областная прокуратура инициировала проведение проверки по факту ДТП с участием пассажирских автобусов. Согласно сведениям МЧС РФ, водители транспортных средств предпринимали усилия, чтобы избежать столкновения. Мужчина, управлявший автобусом марки Меrcedes, не справился с управлением и съехал в левый кювет, расположенный по ходу движения. Всего в салоне на тот момент было 19 человек.