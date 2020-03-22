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Под Тамбовом в результате ДТП в тяжелом состоянии госпитализированы четыре человека

В СМИ появилась информация о том, что под Тамбовом в результате ДТП, в котором были задействованы два междугородних автобуса, в тяжелом состоянии были госпитализированы четыре пассажира, два человека погибли. Об этом стало известно сегодня, 22 марта, благодаря пресс-центру департамента здравоохранения региона.

Под Тамбовом в результате ДТП в тяжелом состоянии госпитализированы четыре человека


В аварии в Тамбовской области на автодороге Р-22 также пострадали 22 человека, а их травмы медики оценивают как легкой и средней тяжести. Пострадавшие находятся в Уваровской районной больнице, где им оказывается помощь. Следует отметить, что пострадали только пассажиры одного автобуса, попавшего в ДТП, а во втором их не зафиксировали.

Областная прокуратура инициировала проведение проверки по факту ДТП с участием пассажирских автобусов. Согласно сведениям МЧС РФ, водители транспортных средств предпринимали усилия, чтобы избежать столкновения. Мужчина, управлявший автобусом марки Меrcedes, не справился с управлением и съехал в левый кювет, расположенный по ходу движения. Всего в салоне на тот момент было 19 человек.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:30

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