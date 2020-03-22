Сотрудники Роспотребнадзоре рассказали о способах экономии воды
Сотрудники Роспотребнадзора рассказали о способах экономии воды. Представители федеральной службы России поделились своими рекомендациями по случаю Всемирного дня водных ресурсов, отмечаемого ежегодно 22 марта.
Как отметили эксперты, с нехваткой воды сталкиваются четверо из каждых десяти человек. 80% сточных вод никогда не подвергаются очистке, а потому в целях экономии целесообразно принимать душ не более пяти минут. Также представители Роспотребнадзора посоветовали не выбрасывать съедобную пищу, поскольку сокращение продовольственных отходов снижает спрос на продукцию сельского хозяйства, являющегося одним из наибольших потребителей водных ресурсов. Более того, отключение электроприборов тоже поможет в данном вопросе.
Представители российской федеральной службы порекомендовали отдавать предпочтение продуктам растительного происхождения, что приведёт к уменьшению выбросов парниковых газов. По мнению специалистов, важно с умом подходить к покупкам и приобретать вещи у ответственных поставщиков, поскольку это благоприятно повлияет на потребление воды и иных необходимых ресурсов.
Как отметили эксперты, с нехваткой воды сталкиваются четверо из каждых десяти человек. 80% сточных вод никогда не подвергаются очистке, а потому в целях экономии целесообразно принимать душ не более пяти минут. Также представители Роспотребнадзора посоветовали не выбрасывать съедобную пищу, поскольку сокращение продовольственных отходов снижает спрос на продукцию сельского хозяйства, являющегося одним из наибольших потребителей водных ресурсов. Более того, отключение электроприборов тоже поможет в данном вопросе.
Представители российской федеральной службы порекомендовали отдавать предпочтение продуктам растительного происхождения, что приведёт к уменьшению выбросов парниковых газов. По мнению специалистов, важно с умом подходить к покупкам и приобретать вещи у ответственных поставщиков, поскольку это благоприятно повлияет на потребление воды и иных необходимых ресурсов.
Общество
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:37