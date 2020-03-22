Татьяна Мусульбес унизила сожителя Ирины Пинчук - Арая Чобаняна





Несмотря на то, что дружеские отношения между подругами Ириной Пинчук и Татьяной Мусульбес уже не такие крепкие, они все равно продолжают считаться лучшими подругами. Хорошие отношения между девушками начали остывать, Пинчук и Мусульбес в последнее время полностью окунулись в налаживание личных жизней.Как стало известно, Татьяна успела второй раз связать себя узами брака, в то время как Ирина все время трудится над своими отношениями с Араем Чобаняном.Как упоминала Татьяна Мусульбес в социальной сети Instagram, она испытывает антипатию к молодому человеку Ирины. Свое мнение относительно личных отношений Ирины с Араем она изложила на своей страничке в соцсети.В комментариях Татьяна пояснила, что «в принципе, парень-то неплохой, этот Арай». На подругу он оказывает благоприятное влияние и мотивирует ее к развитию, так как сам считается состоявшимся блогером.Основным недостатком Чобаняна, по мнению Мусульбес, считается его кавказские корни. По словам девушки, она испытывает острую антипатию к молодым людям с Кавказа. Впрочем, его национальность стала единственным недостатком в глазах Татьяны Мусульбес.