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Татьяна Мусульбес унизила сожителя Ирины Пинчук - Арая Чобаняна

Арай Чобанян, возлюбленный Ирины Пинчук, стал объектом публичного унижения Татьяной Мусульбес.
Татьяна Мусульбес унизила сожителя Ирины Пинчук - Арая Чобаняна

Несмотря на то, что дружеские отношения между подругами Ириной Пинчук и Татьяной Мусульбес уже не такие крепкие, они все равно продолжают считаться лучшими подругами. Хорошие отношения между девушками начали остывать, Пинчук и Мусульбес в последнее время полностью окунулись в налаживание личных жизней.
Как стало известно, Татьяна успела второй раз связать себя узами брака, в то время как Ирина все время трудится над своими отношениями с Араем Чобаняном.

Как упоминала Татьяна Мусульбес в социальной сети Instagram, она испытывает антипатию к молодому человеку Ирины. Свое мнение относительно личных отношений Ирины с Араем она изложила на своей страничке в соцсети.
В комментариях Татьяна пояснила, что «в принципе, парень-то неплохой, этот Арай». На подругу он оказывает благоприятное влияние и мотивирует ее к развитию, так как сам считается состоявшимся блогером.

Основным недостатком Чобаняна, по мнению Мусульбес, считается его кавказские корни. По словам девушки, она испытывает острую антипатию к молодым людям с Кавказа. Впрочем, его национальность стала единственным недостатком в глазах Татьяны Мусульбес.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:20

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