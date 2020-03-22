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Сын Елены Яковлевой Денис Шальных сделал новое тату на лице

Денис Шальных решился на новую татуировку, которую сделал на лице. Сын звезды отечественного кино Елены Яковлевой показал рисунки на своей странице в Instagram.
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных сделал новое тату на лице

Не так давно Денис Шальных избавлялся от татуировок на лице, но теперь в своем микроблоге он показал свежие работы. В частности, он сделал себе два симметричных рисунка в виде надписей там, где оставалось для них свободное место. На одной щеке снизу у него теперь имеется нецензурное выражение на английском языке, а на второй написано: “Ride it”. До недавнего времени поклонники были уверены, что сын Елены Яковлевой делал болезненные процедуры по удалению тату, чтобы полностью избавиться от них.

Некоторые подписчики Дениса Шальных в социальных сетях связали выбор надписей с недавним расставанием сына актрисы с Анастасией Рот. Пара начала отношения осенью прошлого года, а потенциальная невеста Яковлевой даже знакомила своего избранника с родителями.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:27

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