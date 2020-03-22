Сын Елены Яковлевой Денис Шальных сделал новое тату на лице





Не так давно Денис Шальных избавлялся от татуировок на лице, но теперь в своем микроблоге он показал свежие работы. В частности, он сделал себе два симметричных рисунка в виде надписей там, где оставалось для них свободное место. На одной щеке снизу у него теперь имеется нецензурное выражение на английском языке, а на второй написано: “Ride it”. До недавнего времени поклонники были уверены, что сын Елены Яковлевой делал болезненные процедуры по удалению тату, чтобы полностью избавиться от них.Некоторые подписчики Дениса Шальных в социальных сетях связали выбор надписей с недавним расставанием сына актрисы с Анастасией Рот. Пара начала отношения осенью прошлого года, а потенциальная невеста Яковлевой даже знакомила своего избранника с родителями.