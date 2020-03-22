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Татьяна Абрамова: «Валерия путем обмана попала на ТВ»

Татьяна Абрамова рассказала журналистам о том, как Валерия попала на ТВ. По словам «поющей» звезды сериалов, артистка соврала о своем возрасте.
Татьяна Абрамова: «Валерия путем обмана попала на ТВ»

В 1992 году композитор Александр Шульгин за счет жульничества помог Алле Перфиловой, взявшей потом псевдоним Валерия, стать участницей детской передачи «Утренняя звезда». Организаторы конкурса поставили Татьяну Абрамову в пару с нынешней супругой Иосифа Пригожина, которой тогда было уже 23 года. Юная участница довольно подозрительно смотрела на свою напарницу, ведь та выглядела слишком взрослой. По правилам программы, до выступления допускались вокалисты от 15 до 22 лет. Валерия не имела права выступать на сцене мероприятия, однако бойфренд попросил продюсера ее напарницы дать исполнительнице «последний шанс зацепиться на ТВ».

Сейчас Валерия не скрывает, что тогда соврала о своем настоящем возрасте, но своего поступка она не стыдится, поскольку сделала себя моложе лишь на год. После отношений с Шульгиным артистка вышла замуж за Пригожина, который занимается ее карьерой. Не так давно звезда шоу-бизнеса заключила контракт с Максимом Фадеевым.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:13

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