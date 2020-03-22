Ученые из США рассказали, что глобальное потепление является угрозой для жизни 400 миллионов человек
Экологи из Калифорнийского университета в США сообщают, что глобальное потепление угрожает жизни 400 млн человек. Ученые выяснили, что таяние ледников в Гренландии опасно повышением уровня Мирового океана.
Во время исключительно теплого арктического лета 2019 года Гренландия потеряла 600 миллиардов тонн льда, что достаточно для повышения уровня Мирового океана на 2,2 миллиметра за два месяца. На противоположном полюсе Антарктида продолжала терять массу в заливе Амундсена и Антарктическом полуострове. Эти новые результаты, полученные гляциологами из Калифорнийского университета в Ирвине и Лаборатории реактивного движения NASA, свидетельствуют о том, что прибрежные города могут подвергаться опасности из-за наводнения.
Ученые все же наблюдали значительный прирост льда в атлантическом секторе Восточной Антарктиды, который вызван увеличением количества снегопадов. Это помогает смягчить колоссальную потерю массы за последние два десятилетия в других частях континента, которые составляли около 4550 млрд тонн льда. Американские исследователи определили это в процессе изучения данных, собранных космической миссией Gravity Recovery and Climate Experiment и её преемником в лице GRACE Follow-On.n.
Во время исключительно теплого арктического лета 2019 года Гренландия потеряла 600 миллиардов тонн льда, что достаточно для повышения уровня Мирового океана на 2,2 миллиметра за два месяца. На противоположном полюсе Антарктида продолжала терять массу в заливе Амундсена и Антарктическом полуострове. Эти новые результаты, полученные гляциологами из Калифорнийского университета в Ирвине и Лаборатории реактивного движения NASA, свидетельствуют о том, что прибрежные города могут подвергаться опасности из-за наводнения.
Ученые все же наблюдали значительный прирост льда в атлантическом секторе Восточной Антарктиды, который вызван увеличением количества снегопадов. Это помогает смягчить колоссальную потерю массы за последние два десятилетия в других частях континента, которые составляли около 4550 млрд тонн льда. Американские исследователи определили это в процессе изучения данных, собранных космической миссией Gravity Recovery and Climate Experiment и её преемником в лице GRACE Follow-On.n.