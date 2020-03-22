Турецкий диетолог рассказал о пользе употребления чеснока два раза в неделю





Исследования показывают, что регулярное употребление чеснока снижает риск развития рака молочной железы. Чтобы уменьшить вероятность вдвое, следует употреблять этот продукт в сыром виде дважды в неделю. Он снижает уровень сахара в крови, а также помогает бороться с пищевыми отравлениями. Специалисты утверждают, что женщины, придерживающиеся диеты с высоким содержанием луковых, реже страдают от артрита тазобедренного сустава. Это возможно благодаря веществам, предотвращающим разрушения в суставах. В измельченном виде чеснок поддерживает работу сердца и нормализует кровяное давление.Эксперты советуют есть чеснок вместе с кипяченым молоком, чтобы избавиться от последствий в виде неприятного запаха.