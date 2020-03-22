На Сахалине рыбаки самостоятельно спаслись с оторвавшейся льдины





Несколько десятков рыбаков в заливе Мордвинова на Сахалине едва не пострадали от падения в холодную воду. Находясь в 1,5 километрах от берега, люди не сразу заметили образовавшуюся трещину на поверхности замерзшего водоема. Некоторые особы пытались перебраться на сушу, но впоследствии провалились под лед.Все же, всем рыбакам удалось выбраться из воды невредимыми без помощи спасателей. Известно, что эту группу ранее предупреждали представители МЧС по Сахалинской области об опасности участка на юго-востоке острова. Люди предпочли проигнорировать рекомендации и отправились в регион, где отмечалась повышенная хрупкость льда. Подобная ситуация наблюдалась на водохранилище в Белоярске в Свердловской области: спасателям удалось снять с льдины около 20 рыбаков.