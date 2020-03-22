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Свадьба Анастасии Волочковой оказалась под угрозой из-за ситуации с коронавирусом

Анастасия Волочкова ответила на интересующие вопросы журналистов программы «Ты не поверишь!» на НТВ. Выяснилось, что из-за ситуации с коронавирусом свадьба балерины оказалась под угрозой.
Свадьба Анастасии Волочковой оказалась под угрозой из-за ситуации с коронавирусом

Балерина планирует дождаться осени и посмотреть, как изменится обстановка до того времени. При этом Анастасия Волочкова выразила надежду, что ее свадьба состоится в запланированную дату. Как отметила знаменитость, сейчас она больше переживает из-за отмены гастролей, поскольку артисты остались без зарплаты. «Мне их содержать не на что», - заявила танцовщица. Кроме этого, она призвала россиян не паниковать по поводу ситуации с коронавирусом. По словам звезды балета, необходимо соблюдать правила гигиены.

Как сказала Волочкова, нужно мыть руки и принимать душ. Сама балерина спасается с помощью русской бани и ледяной купели, благодаря которым никогда не болеет. Тем не менее в период карантина она находится дома, где занимается в балетном зале или делает массаж. Артистка посоветовала людям не скупать все подряд в магазинах, ведь в РФ продуктов хватит для всех граждан.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:43

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