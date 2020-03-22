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Эксперты назвали правила безопасной езды на велосипеде во время пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса привела к отмене всех спортивных мероприятий. Эксперты рассказали, как безопасно ездить на велосипеде в это время.

Карантин не должен стать причиной отмены тренировок, поскольку они весьма полезны. Тем не менее нужно помнить о правилах, которые помогут сохранить здоровье в это время. Главным образом коронавирус распространяется воздушно-капельным путём. Как подчёркивают эксперты, вирусы не передаются через пот. Если велосипед берётся напрокат, его необходимо протереть с помощью дезинфицирующего средства и выставить на солнце, так как ультрафиолетовые лучи, воздействуя на микробы, приводят к их гибели. В том случае, когда на транспортном средстве вместе ездит группа людей, целесообразно быть впереди всех, держать дистанцию. На стоянках не стоит трогать чужую технику и приветствовать кого-либо, пожимая руки.

Открывать дверь подъезда и вызывать лифт лучше всего в перчатках. После тренировки нужно постирать одежду при температуре выше 60°C. Важно тщательно вымыть руки с мылом, промыть нос и принять горячий душ.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 10:50

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